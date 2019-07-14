التنظيم والإدارة: قانون الخدمة المدنية يلزم بوضع خطة سنوية لتدريب موظفى الدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، يُلزم كل جهة حكومية ووحدة إدارية بوضع خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية، خاصة عند دخول الخدمة وعند الترقى لدعم المسار الوظيفى، وذلك بعد تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية وتقارير تقويم الأداء، بهدف تطوير وتنمية قدراتهم ومهارتهم وكفاءتهم الوظيفية ورفع معدلات الأداء، بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها فى المجتمع وتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى تدريب الشباب.

وكشف التقرير الذى حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، عن إساهمات جهاز التنظيم والإدارة فى هذا الإطار، بالتعاون مع وزارة التخطيط، حيث أكد التقرير أن أحدث تلك الإسهامات تتمثل فى إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات، والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضى.

كما لفت التقرير، إلى أنه خلال هذا المركز تم إنشاء منظومة تقييم إلكترونية متكاملة مؤمنة بمنأى عن التدخل البشرى، وذلك لضمان نزاهة وشفافية عمليات التقييم والتوظيف، مشيراً إلى احتواء المنظومة الإلكترونية بمركز تقييم القدرات والمسابقات على عدة معايير رئيسية منها، "الجدارات السلوكية، اللغات، الحاسب الآلى، المعرفة العامة، مهارات التخصص"، كما تم تدعيم المركز بقاعات امتحانات مجهزة ومتطورة وإعداد بنوك أسئلة فى المجالات المختلفة.

وذكر التقرير، أن من ضمن إسهامات الجهاز أيضاً فى مجال الخدمة المدنية، تنفيذه لعدة اختبارات تقييم قدرات ومسابقات للعديد من الجهات، ومنها مصلحة الضراب المصرية وهيئة السلع التموينية ووزارة التنمية المحلية، كما قام الجهاز بالمشاركة فى البرنامج التدرييبى الذى نفذته وزارة التخطيط "وطنى 2030"، والذى يهدف إلى تغيير مفاهيم التحديات فى الحياة وبيئة العمل وتقييم ذاتى عن مستوى الإنتاجية الشخصية، وتحديد الأولويات والمهام والكفاءة بالفاعلية والأهداف الذكية.

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ولفت التقرير ، إلى مشاركة جهاز التنظيم والإدارة، فى تنفيذ البرنامج التدريبى الذى نفذته وزارة التخطيط عن تأهيل العاملين بالموارد البشرية، والذى يهدف إلى تأهيل العاملين بالإدارات المستحدثة الخاصة بالموارد البشرية وذلك لتحقيق خطوات علمية لإجراء إصلاح حقيقى للهيكل الإدارى للدولة، كما شارك الجهاز فى تنفيذ البرنامج التدريبى عن تأهيل القيادات الوسطى والإشرافية عن طريق تنمية وبناء قدرات ومهارات العنصر البشرى لتطوير المهارات الإدارية والقيادية لهم، وذلك بهدف خلق كوادر صف ثانى.

ومن ضمن إسهامات "التنظيم والإدارة"، فى مجال الخدمة المدنية، اعتماد الجهاز لمشروعات خطط تدريب 157 وحدة إدارية على مستوى الجمهورية سواء الوزارات أو الهيئات أو وحدات محلية أو مديريات، بالإضافة إلى، موافقته على الصرف من كافة البنود المخصصة للبرامج التدريبية والمدرجة بالخطة لـ 226 جهة بالدولة، واعتماد 60 مركز "خاص، وحكومى، وأهلى"، للعمل مع الوحدات الحكومية.

كما ساهم جهاز التنظيم والإدارة فى تدريب شباب الجامعات، حيث تم الانتهاء من تدريب عدد من الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك فى ضوء قرار وزارة التخطيط رقم 97 لسنة 2017.

هذا بالإضافة إلى، تنفيذ خطة التدريب الخاصة بالجهاز والتى تنفذ بمركز إعداد القادة، حيث تم تنفيذ 15 برنامج من برامج الإدارة العليا، و 43 برنامج إدارة تخصصية ومكتبية، و 26 برنامج إدارة وسطى وإشرافية، كما تم تنفيذ 22 برنامج إدارة تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلى، وتنظيم 3 ندوات توعوية شارك بها أكثر من 526 مشارك، بجانب العديد من الدورات التدريبية الأخرى لمختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة.