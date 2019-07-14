شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق النسخة الثانية من خريطة الاستثمار ..غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مؤتمرًا عالميًا غدًا الاثنين للإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء وممثلين عن الوزارات والهيئات.
وقال مصدر بالوزارة لـ " الخليج 365" إنه تم إدخال تحديثات على الخريطة الاستثمارية من بينها إتاحة معلومات أكثر عن الفرص الاستثمارية مع إرفاق صور لها بجانب إضافة إمكانية البحث عن أى فرصة فى أى قطاع وفى أى محافظة.
وأضاف المصدر أن الخريطة بعد تحديثها تعمل بأحدث تكنولوجيا، وتوفر تفاصيل موقع كل فرصة فى أي مكان، لافتا إلى أنه تم إضافة العديد من الفرص فى العاصمة الإدارية والساحل الشمالى والصعيد إلى الخريطة التى تعد أكبر مصدر للترويج فى مصر .
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