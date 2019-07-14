شكرا لقرائتكم خبر عن طرح مناقصات دولية لتنفيذ مشروعات بـ463 مليون جنيه إسترليني بالمملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الوزير المفوض التجاري هاني بسيون رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن عن قيام Lancaster University بطرح مناقصة دولية لصيانة وإعادة تأهيل مدرسة الإدارة التابعة للجامعة، بما في ذلك، بناء سقف جديد وتركيب نوافذ وغير ذلك من أعمال التوسعة والتطوير في مرافق الجامعة.

كما طرح مجلس مقاطعة STAFFORD BOROUGH مناقصة دولية لتطوير المباني الحكومية التابعة للمقاطعة، وتطلب هذه المناقصة توريد خدمات أعمال كهربائية، خدمات وصيانة انذار حريق، خدمات مرتبطة بالطاقة والغاز.

كما طرح مجلس حي Leicestershire في المملكة المتحدة مناقصة لمشروع معالجة 160 ألف طن من المخلفات وتحويلها من معالجة "الدفن" إلى إعادة التدوير ويستمر هذا المشروع بين 1 ابريل 2021 حتى 1 ابريل 2023.

تبلغ القيمة الإجمالي لهذه المشروعات حوالي 463 مليون جنيه إسترليني، وتتوفر المواصفات الخاصة بهذه المناقصات لدى إدارة المعلومات وخدمات التصدير بالتمثيل التجاري المصري.