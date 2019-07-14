شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يستمر في الارتفاع - تحليل صباحي - 14-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ليحقق أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.14% بما يعادل 9.49 نقطة ، ويأتي ارتفاع المؤشر الطفيف نتيجة محاولته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 6800.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 7000.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6600.00 ومستوى المقاومة 6900.00 .