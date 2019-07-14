شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستمر بتحقيق المكاسب – تحليل صباحي – 14-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعه في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.70% بما يعادل 62.66 نقطة ، وذلك في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ،مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 8718.27 ، ليستهدف اولى مستويات المقاومة عند 9084.75 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8718.27 ومستوى المقاومة 9084.75 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 110
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 63
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عدد أسهم الشركات الثابتة 16
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عدد أسهم الشركات المتداولة 189
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