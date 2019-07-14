شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار لحوم الضأن بالأسواق عند 140 جنيها قبل موسم الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد 14 – 7 – 2019 استقرارا فى جميع أنواع اللحوم داخل الأسواق المصرية، حيث يشهد سوق اللحوم استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى.
وقال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحوم الضأن مستقرة قبل بداية موسم العيد، متوقعا أن تستمر هذه الأسعار خلال موسم العيد، موضحا أن سعر كيلو الضانى يتراوح سعره بين 120 – 140 جنيها للكيلو .
وأضاف عبد الباسط فى تصريح لليوم السابع، أن أسعار الكندوز فى الأسواق تبدأ من 110 حتى 140 جنيها للكيلو، موضحا أن الأسواق المحلية بها كميات تكفى لاستقبال موسم الأضاحى.
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