شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل التضخم بالأردن إلى 0.5% فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الأحد أن معدل التضخم في المملكة ارتفع إلى 0.5% في يونيو الماضي، مقارنة مع 0.23% في الشهر السابق.
وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم بالأردن نحو 2.3 بالمئة في 2019.
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