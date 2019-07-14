شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل التضخم بالأردن إلى 0.5% فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الأحد أن معدل التضخم في المملكة ارتفع إلى 0.5% في يونيو الماضي، مقارنة مع 0.23% في الشهر السابق.

وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم بالأردن نحو 2.3 بالمئة في 2019.