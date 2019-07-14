شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الحاصلات الزراعية: خطة لزيادة الصادرات الزراعية إلى الصين ودول أسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس هشام النجار، نائب رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية عضو مجلس الأعمال المصرى الروسى، أن هناك مساع لزيادة الصادرات إلى دول أسيا خاصة الصين، والتى تم زيادة الصادرات لها من 3 آلاف طن منذ 4 سنوات إلى نحو 150 ألف طن حاليا.

وأضاف هشام النجار فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الصين تبحث عن شركاء فى إفريقيا، ولابد أن نستفيد من حربها التجارية مع واشنطن وتوسعة التعاون فى شتى المجالات معها، ولا سيما أن هناك رغبة فى استيراد الموالح خاصة البرتقال والعنب المصرى ليحل محل العنب الامريكى على موائد الصينين الفترة المقبلة.

وأشار إلى أننا نستهدف زيادة الصادرات، وبالتالى زيادة عدد المصدرين، مما يفتح المجال لخلق فرص عمل جديدة وتحسين الجودة، لافتا إلى أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية يقدم الدعم الفنى والمشورة لأى مصدر جديد.

Advertisements