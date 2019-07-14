شكرا لقرائتكم خبر عن صدق أولا تصدق ..قارة إفريقيا تستورد 1% فقط صادرات زراعية مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة لزيادة الصادرات لخارج خاصة إلى قارة إفريقيا إلا أن حجم الصادرات المصرية لأفريقيا ما يزال ضعيفا.

وبحسب بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فإن كل الصادرات الزراعية المصرية لقارة إفريقيا بلغت نحو 26 ألف طن فقط بقيمة 17 مليون دولار.

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وتمثل الصادرات نسبة 1% من كمية وقيمة الصادرات خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية مايو 2019 .

وتعليقا على ذلك قال مصدر بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن هناك جهودا كبيرة من المجلس برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش عضو مجلس النواب لزيادة الصادرات الفترة المقبلة لأفريقيا، والاستفادة من الخط الملاحى الجديد الذى تدشنه مصر من ميناء السخنة إلى ميناء مومباسا الكينى.