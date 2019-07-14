شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الجمارك يعود من أمريكا عقب حضور الاجتماعات المشتركة بواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، على رأس وفد مصلحة الجمارك، قادما من العاصمة الأمريكية واشنطن عقب حضور الاجتماعات المشتركة مع إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، والتى عقدت خلال الفترة من 8 إلى 12 يوليو الجارى، بناء على دعوة من الجانب الأمريكى لبحث مشروع اتفاقية للمساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية بين مصر وأمريكا بهدف دعم وتعزيز التعاون المشترك بين مصلحتى الجمارك فى البلدين بما ينعكس على تسهيل حركة التجارة البينية.

وخلال الاجتماعات تم التوصل لنسخة مبدئية وافق عليها الطرفين عدا بعض الأمور القليله التى سيتم الرجوع فيها للجهات المختصة.

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وزار الوفد المصرى مركز الملكيه الفكريه بالولايات المتحدة الأمريكية والاتفاق على تصميم برنامج تدريبى للجمارك المصرية لكيفية التصدى لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية.

كما زار الوفد المصرى أيضًا مركز الاستهداف الوطنى الأمريكى - التحقيقات ( NTC).