شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.52% رابحا 46.93 نقطة ليغلق عند مستوى 9015.16 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.38% خاسرا 14.68 نقطة ليغلق عند مستوى 3817.15 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 124.5 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 114 شركة، فيما تراجعت 53 شركة.

وارتفع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.90%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.61%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.93%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.83%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.60%.

وجاء سهم "بى سى آى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.20%، ثم الفخارية بنسبة 4.18%، ثم الإعادة السعودية بنسبة 3.97%، فيما تصدر سهم "ميفك ريت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.22% ثم صافولا بنسبة 1.73%، ثم جرير بنسبة 1.50%.