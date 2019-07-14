شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.340 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 135.3 مليون ورقة مالية بقيمة 395.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14.7 ألف عملية لعدد 158 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.62%، والعرب على 5.74% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.28% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.71%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 4.9 مليون جنيه، 18 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 15.1 مليون جنيه، 57 ألف جنيه، 984 ألف جنيه، 6.8 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13672 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 2008 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 16775 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليغلق عند عند مستوى 462 نقطة.

وارتفعت أسهم 12 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 105 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.