تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام التعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما تراجع مؤشر السوق الأول.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% رابحا 1.42 نقطة ليغلق عند مستوى 6128.54 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% خاسراً 1.78 نقطة ليغلق عند مستوى 6775.05 نقطة، فيما صعد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.17% رابحاً 8.18 نقطة ليغلق عند مستوى 4853.59 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 238.1 مليون سهم بقيمة 38.6 مليون دينار كويتى عبر 7712 صفقة.
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.73%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.66%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.29%، ثم قطاعى السلع الاستهلاكية والنفط والغاز بنسبة 0.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%.
وجاء سهم "الهلال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.13%، تلاه آن بنسبة 11.11%، ثم عربى قابضة بنسبة 9.93%، فيما تصدر سهم "الديرة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.04% ثم ريم بنسبة 10%، ثم رمال بنسبة 9.72%
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