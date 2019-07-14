شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.71% رابحا 19.20 نقطة ليغلق عند مستوى 2704.78 نقطة وسط صعود جماعى للقطاعات.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 209.6 مليون سهم محققة ما قيمته 146.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2046 صفقة ل34 سهما، وارتفع 26 سهما، وانخفضت 5 أسهم، واستقرت 3 أسهم.
وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.41%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.95%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.93%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.42%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.28.%
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 13.07%، ثم سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 6.64%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.92%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2%.
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