شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسرا 0.01 نقطة ليغلق عند مستوى 1537.08 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 644 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.40% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 0.81%، سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.74% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.76% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.08%، ثم سهم بى.أم.أم.أى بنسبة 0.63%.