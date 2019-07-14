شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: استقرار أسعار البلدى عند 27 جنيها.. وارتفاع البيض لـ29 جنيها للكرتونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 14-7-2019 ارتفاعا طفيفا، حيث وصل سعر الكيلو إلى 24 جنيها من المزرعة، فيما استقرت أسعار الدواجن البلدى عند 27 جنيها للكيلو.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة إن سعر الدواجن من المزرعة بـ 24 جنيها للكيلو، في حين يتم بيعه للمستهلك عند 29 جنيها للكيلو كحد أقصى بحسب المنطقة، في حين استقر سعر الدجاج البلدى عند 27 جنيها من المزرعة ويتم بيعها للمستهلك بين 32 – 34 جنيها للكيلو حسب المنطقة.

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وأضاف السيد فى تصريحات لليوم السابع أن أسعار البيض شهدت ارتفاعا طفيفا، حيث وصلت سعر الكرتونة من المزرعة إلى 29.5 في حين تباع إلى المستهلك بين 34 – 35 جنيها.