شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفواكه وارتفاع طفيف فى البطاطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 14 -7-2019 استقرارا لجميع أصناف، وذلك طبقا لأسعار الجملة المقررة بسوق العبور.

واستقر سعر الطماطم بين 1.5 – 4 جنيهات للكيلو، فيما شهدت أسعار البطاطس ارتفاع طفيفا حيث سجلت 3.8 – 5.2 جنيه للكيلو بزيادة 50 قرشا عن أسعار أمس، فيما تراوح سعر البصل بين 2.5 – 3.5 جنيه للكيلو، فيما ارتفع سعر كيلو الكوسة ليتراوح بين 2.5 – 5.5 جنيهات، والفاصوليا بين 8- 12 جنيها للكيلو، والبامية بين 11 – 17 جنيها للكيلو، واستقر سعر الملوخية بين 2- 3 جنيها للكيلو.

فيما استقرت أسعار الفواكه فى معظم الأصناف، حيث استقرت أسعار الليمون عند 15 – 30 جنيها للكيلو، واستقر سعر التفاح بين 3 – 8جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الكنتالوب بين 2.5 – 4.5 جنيها للكيلو .