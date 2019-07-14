شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة البترول" توافق على إنشاء 8 محطات بطريق العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بقطاع البترول، إن شركة مصر للبترول إحدي شركات القطاع حصلت علي موافقة الهيئة العامة للبترول، لإنشاء 8 محطات جديدة لتموين السيارات بالوقود علي طريق الساحل الشمالي ووادى النطرون -العلمين. وأضافت المصادر لليوم السابع، أنه جاري العمل علي استخراج التراخيص الخاصة بتلك المحطات وإقامتها.

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