شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة رانيا المشاط تلتقى مؤسس شركة Beautiful Destinations والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال زيارتها الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، بجيريمي جونسي مؤسس شركة Beautiful Destinations التى تعد واحدة من أكبر الشركات المتخصصة عالميا فى الترويج للسياحة، وريمي كارليوز المخرج الإبداعي للشركة؛ وذلك لمتابعة الانتهاء من إعداد عدد من الأفلام والصور الترويجية والتي من المقرر الاستعانة بها فى الحملة الترويجية.

ويأتى ذلك فى ضوء ما يتضمنه بروتوكول الشراكة الذي وقعته وزارة السياحة المصرية خلال مشاركة مصر فى فعاليات بورصة برلين السياحية ITB فى مارس الماضي، مع شركة ‪Beautiful Destinations العالمية للترويج للسياحة المصرية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلي أنه سيتم استخدام هذه الأفلام والصور فى الحملات الترويجية المشتركة لمصر بالخارج، لافتة إلى أنها ستكون متاحة لمنظمي الرحلات وشركات الطيران في عقود الحملات المشتركة، بالإضافة إلي أنه سيتم عرضها قريباً فى القنوات العالمية.

وأشارت الوزيرة إلي أن خطة الوزارة ترتكز على الاستعانة بالتقنيات والمنصات الألكترونية الهامة التي أصبحت لغة العصر وذلك مواكبة للتغييرات المتلاحقة عالميا في هذا المجال، لافتة إلي أن تحديث آليات الترويج لمصر يعد أحد المحاور الرئيسية التى يتضمنها برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصري؛ وذلك لتقديم صورة معاصرة وأكثر حداثة لمصر.

ومن جانبه أعرب جيريمي جونسي مؤسس الشركة وأحد أهم المدونين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي المتخصصين في السياحة والسفر حول العالم، عن سعادته للتعاون مع وزارة السياحة المصرية للترويج لمصر بالخارج.

وأشاد جيرمى بالانتعاشة التي تشهدها السياحة المصرية وخاصة فى ظل وجود رؤية واضحة لوزارة السياحة المصرية لتطوير القطاع.

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كما أوضح جيريمي جونسي أن شركته حرصت خلال اعداد هذه الأفلام والصور الترويجية علي تقديم مصر للعالم من خلال رؤية جديدة وعصرية تخلق شغف لدى ملايين المتابعين لمواقع الشركة عبر المنصات المختلفة لزيارة مصر ومعايشة تجربة سياحية جديدة بها.

وأشار إلى أن الصور ومقاطع الفيديو التي صورها من أماكن مختلفة أثناء زيارته السابقة إلى مصر، والتى من بينها الفيلم الدعائي الذى قدم خلاله نبذه عن الأماكن السياحية المختلفة فى مصر ومنها القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر وسانت كاترين والصحراء البيضاء وشرم الشيخ، والذي بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة به قد لاقى إعجابا شديدا وتفاعلا كبيرا من الاف المتابعين له حول العالم.

جدير بالذكر أن شركة Beautiful Destinations العالمية متخصصة في مجال الترويج السياحى للمقاصد المختلفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، فالشركة لديها أكثر من 20 مليون متابع من اكثر من 180 دولة حول العالم على منصاتها المختلفة.