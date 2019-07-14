صحيفة: هواوي تخطط لتسريح عدد كبير من موظفيها في أمريكا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - هواوي

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن هواوي تكنولوجيز تخطط لتسريح عدد كبير من موظفيها في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تتصدي فيه شركة معدات الاتصالات الصينية لإدراجها على قائمة سوداء في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تشمل عمليات التسريح وظائف في وحدة البحث والتطوير التابعة لهواوي في الولايات المتحدة فيوتشروي تكنولوجيز، التي توظف نحو 850 شخصا في معامل أبحاث في أرجاء الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة.

وذكر مصدر للصحيفة أن التسريحات قد تشمل المئات. وأضاف آخر أن الشركة منحت العاملين الصينيين في الولايات المتحدة خيارا للعودة إلى بلادهم ومواصلة العمل في الشركة.

Advertisements

وأضافت وول ستريت جورنال أنه جرى إبلاغ عدد من الموظفين بتسريحهم بالفعل، بينما قد يتم الإعلان قريبا عن إلغاء المزيد من الوظائف.

وامتنعت هواوي عن التعقيب حين اتصلت بها رويترز.