شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الأسماك بالعبور ..وارتفاع البلطى 3 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 14 - 7- 2019 استقرارا فى جميع الأصناف، عدا البلطى 1، وذلك طبقا للأسعار المقررة من سوق العبور للجملة.
وارتفع سعر البلطى 1 حيث تراوح الكيلو بين 39 – 45 جنيها مقابل 42 جنيها أمس، فيما استقر سعر البلطى الأسوانى عند 15 – 35 جنيها للكيلو، فيما انخفض سعر القشر بياض 50 – 64 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسي 55 – 65 جنيها للكيلو، والبربون بين 35 – 41 جنيها للكيلو، والبورى بين 32 – 42 جنيها للكيلو.
فيما استقر سعر الجمبرى بين 190 – 300 جنيها للكيلو، والكابوريا بين 30 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكاليمارى عند 90 – 190 جنيها للكيلو .
جدير بالذكر، أن شعبة الأسماك بغرفة التجارة بالقاهرة أكدت أن أسعار الأسماك انخفضت بنسبة 20% نتيجة زيادة المعروض وركود حركة المبيعات وهذا بالطبع سيجعل الزيادة فى تكلفة النقل غير واضحة بالنسبة للمستهلك، مشيرًا إلى استقرار السوق حتى الان بالنسبة لقطاع الأسماك.
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