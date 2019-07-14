شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تجتمع مع مسئولى شركة إي فاينانس استعدادا لطرحها بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التخطيط: طرح شركة e-finance بالبورصة يحمل العديد من المزايا كونه يسهم في توسيع قاعدة الملكية وتحقيق مزيد من الحوكمه وتنوع الاستثمارات

وزارة التخطيط: بنك الاستثمار القومي حقق طفرات إيجابية وزادت مساهمته إلي نحــو 25.8 مليار جنيه.. البنك يساهم في 11 شركة بلغت رؤوس أموالها نحو 4.8 مليار جنيه

ابراهيم سرحان: من المقرر إعلان شركة خالص للدفع الإلكتروني كيانًا منفصلًا في الأول من أغسطس القادم



اجتمعت وزارة التخطيط، بإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث أكدت الوزارة خلال اللقاء على اهتمام الدولة في الوقت الحالي بمواكبة واتساق كافة الاجراءات والحصول على الخدمات بما يتواكب ويتسق مع الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم كله حالياً.

كما أكدت على سير الدولة في اتجاه الميكنة وتأييد فكر التحول الرقمي والاتجاه نحو التعاون مع شركات القطاع الخاص دعماً للفكر والنهج التشاركي التي تنتهجه الدولة، مشيرة إلى أن الدولة كذلك تسعي لدعم كافة الشركات وتذليل العقبات التي تواجهها لدعم أعمالها وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وجذب المستثمرين، فضلاً عن دمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمى.

ولفتت الوزارة فى بيان لها اليوم الأحد، إلى أن كل تلك الجهود والسعي يأتي بهدف إحداث تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة وشاملة، مشيرة إلى أن شركة e-finance تعد واحدة من أهم الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومى، إلى جانب شركة اي كابيتال، والتي تعد الذراع الاستثماري للبنك.

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كما أشارت وزارة التخطيط إلى أن شركة اى فاينانس، هى الشركة المسئولة عن إدارة منظومة التحصيل والدفع الإلكتروني الحكومى، موضحة أن بنك الاستثمار القومي يمتلك عدداً من الشركات الاستثمارية الهامة، لافتة إلى الطفرات الإيجابية على مستوي دور البنك، فيما يخص المساهمات المباشرة لتزيد قيمة مساهمة البنك من نحو 14.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014 إلى نحو 25.8 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من عام 2018 ليساهم البنك خلال تلك الفترة فى عدد 11 شركة جديدة بلغت جملة رؤوس أموالها نحو 4.8 مليار جنيه وبلغت حصة البنك فيها نحو 1.8 مليار جنيه.

وحول طرح الشركة بالبورصة، لفتت وزارة التخطيط إلى أهمية عملية الطرح بما تمثله البورصة من آداة تمويلية ودعاية جيدة للشركة فضلاً عن تحقيق مزيد من العوائد الإيجابية مؤكدة علي متابعة الخطوات والإجراءات استعدادًا للطرح لأهمية الأمر من حيث توسيع قاعدة الملكية وتحقيق مزيد من الحوكمة فضلاً عن تنوع الاستثمارات.

وأكدت الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة العمل على تسهيل إجراءات دخول وتخارج المستثمرين مع المحافظة على الموارد البشرية في الشركة، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه كافة القطاعات.

ومن جانبه، أوضح إبراهيم سرحان أن سياسة الميكنة والحلول الذكية تنتشر بشكل كبير وبصورة متسارعة خاصة مع التطور التكنولوجي المشهود لافتًا إلى أن شركة اي فاينانس تسعى لزيادة التعاون مع هيئة البريد.

وأكد "سرحان" أنه من المقرر إعلان شركة خالص للدفع الإلكتروني كيانًا منفصلًا في الأول من أغسطس القادم، مشيرا إلى أن هيئة البريد تعتزم إقامة مؤتمر كبير خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك بمشاركة جميع مكاتب البريد في 52 دولة حول العالم، كما أوضح أن مشاركة شركة "إي فاينانس" مع البريد في هذا المجال سيكون من خلال شركة فيزا.