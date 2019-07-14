شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والتأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% خاسرة 14.66 نقطة، لتصل إلى مستوى 10598.66 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 9.7 مليون سهم بقيمة 25.6 مليون ريال قطرى عبر 1220 صفقة، وارتفع 15 سهما، وانخفض 20 سهما، واستقرت 6 أسهم.

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وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.87%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.29%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.20%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.80%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.20%.