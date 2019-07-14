شكرا لقرائتكم خبر عن ماريدايف: مستثمر يعرض شراء حصة بالشركة مقابل 37 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريدايف"، عن موافقة مجلس الإدارة على عرض من المستثمر نجاد زينى المقيم بالإمارات للاستحواذ على حصة من أسهم الشركة بقيمة 37 مليون دولار بسعر اكتتاب 0.61 دولار أمريكي للسهم.

وقالت ماريدايف، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن الصفقة تثمر عن زيادة رأس المال المصدر من 163.8 مليون دولار إلى 188.1 مليون دولار وفق القيمة الاسمية للسهم، مشيرة إلى أن سعر الاكتتاب يمثل علاوة سعرية كبيرة عن القيمة السوقية للسهم البالغة 0.37 دولار وقت انتهاء جلسة التداول بالبورصة يوم 11 يوليو.

وأضافت أن موافقة مجلس الإدارة على الصفقة تأتي في أعقاب مصادقته على نتائج دراسة القيمة العادلة المعدة من قبل شركة جرانت ثورنتون المستشار المالي المستقل والمعتمد من مراقبي حسابات الشركة، والتي انتهت إلى أن القيمة العادلة للسهم تبلغ 0.60 دولار أمريكي.

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وأشارت ماريدايف، إلى أنه في حال إتمام الصفقة، التى يتوقف تنفيذها على استيفاء الموافقات التنظيمية والرقابية وبعض الشروط المسبقة وموافقة الجمعية العمومية، ستبلغ حصة زيني 12.8% في أسهم الشركة، كما تقضي الصفقة بتجميد حصة زيني لمدة 3 أشهر وفق اتفاقية عدم البيع، إلى جانب تعينه في عضوية مجلس إدارة الشركة بدءاً من تاريخ التأشير لتلك الزيادة بالسجل التجاري.

ويشغل زيني في الوقت الراهن منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فالنتاين ماريتايم التي تمتلك ماريدايف حصة 75% من أسهمها بينما يمتلك زيني الحصة المتبقية.

وتعتزم ماريدايف استخدام حصيلة زيادة رأس المال المذكورة في زيادة رأس مال شركة فالنتاين، علماً بأن زيني لن يشارك بتلك الزيادة، كما تعتزم ماريدايف شراء حصة زيني في فالنتاين المتبقية مقابل دولار أمريكي، وبالتالي تتحول إلى شركة تابعة 100 بالمائة لشركة ماريدايف.