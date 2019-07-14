شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز التنظيم والإدارة يستضيف ورشة عمل إقليمية لإقرار مسودة اختيار كوادر القطاع العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، فعاليات ورشة العمل الإقليمية التى تنظمها منظمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا)، وذلك فى الفترة من 15 إلى 17 يوليو الجارى، بعنوان "مناقشة وإقرار مسودة الإطار العربى المشترك لكفاءات الكوادر العليا فى القطاع العام من منظور السياسات العامة وخطة التنمية المستدامة 2030".

وتناقش ورشة العمل والتى يشارك بها 9 دول عربية "البحرين، الأردن، العراق، فلسطين، لبنان، المغرب، تونس، عمان، والكويت"، دوافع إعداد إطار عربى مشترك للكفاءات الوظيفية للكوادر العليا من منظور أجندة التنمية المستدامة 2030 والسياسات العامة، وكفاءات الكوادر العليا، إلى جانب آليات تطبيق إطار الكفاءات الوظيفية للكوادر العليا، ومراجعة الأطر المشتركة من منظور الإدارة العامة.

ومن المقرر أن يقوم المشاركون بزيارة إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للتعرف على التجربة المصرية فى تطوير الإدارة العامة والموارد البشرية، وعلى آلية عمل مركز تقييم القدرات والمسابقات والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الثلاثاء الماضى.

يذكر أن العمل فى المشروع الإقليمى حول "تطوير الكفاءات الوظيفية"، بدأ فى أعقاب توصيات الورشة التى نظمتها (الإسكوا) حول "الكفايات الوظيفية للعاملين في القطاع العام فى فلسطين" ما بين 12 و 14 ديسمبر 2017، بطلب من ديوان الموظفين العام فى دولة فلسطين، وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة كل من ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة فى مملكة البحرين، ووزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة فى سلطنة عمان، والمركز الوطني للتطوير الإدارى وتقنية المعلومات فى دولة العراق، والمعهد المالى-مركز باسل فليحان فى جمهورية لبنان.