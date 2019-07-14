شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 14.7 ألف أجنبى يعملون بالقطاع الخاص والاستثمارى فى مصر بارتفاع 9.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثمارى فى مصر، بلغ 14،777 ألف أجنبى من مختلف الجنسيات خلال عام 2018، مقابل 13.469 ألف أجنبى عام 2017، بنسبة ارتفاع قدرها 9.7%.

وذكر الجهاز فى بيان له اليوم الأحد، حول النشرة السنوية للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثمارى فى مصر لعام 2018، أن الأجانب الذين يعملون فى مصر لأول مرة، بلغ عددهم 6346 أجنبيا بنسبة 42.9%، فيما بلغ عدد الأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 8431 أجنبى بنسبة 57.1% من إجمالى العدد عام 2018.

وأوضح الجهاز، أن الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية غير العربية مثلوا النسبة الأكبر من إجمالى الأجانب العاملين فى مصر، بنسبة 45.2%، حيث بلغ عددهم 6686 أجنبى، (معظمهم من بنجلاديش بعدد 1641 أجنبى بنسبة 24.5%، والفلبين بعدد 1504 أجنبى بنسبة 22.5%)، تلاهم الأجانب القادمين من الدول الأوروبية بعدد 3525 أجنبى، وبنسبة 23.9% (معظمهم من انجلترا بعدد 957 أجنبى بنسبة 27.1%، وإيطاليا بعدد 549 أجنبى بنسبة 15.6%).

وفى المركز الثالث، جاء القادمون من الدول العربية بعدد 3165 أجنبى بنسبة 21.4% (معظمهم من فلسطين بعدد 1177 أجنبى بنسبة 37.2%، وسوريا بعدد 1076 أجنبى بنسبة 34%)، تلاهم القادمين من دول الأمريكتين واستراليا، بعدد 1107 أجنبي بنسبة 7.5% (معظمهم من الولايات المتحدة بعدد 524 أجنبى بنسبة 47.3%، و كندا بعدد 295 أجنبى بنسبة 26.6%).

Advertisements

بينما مثلت الدول الأفريقية (غير العربية)، أقل الأعداد، حيث بلغ عدد الأجانب القادمين منها للعمل فى مصر، 154 أجنبى بنسبة 1% من إجمالى الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثمارى عام 2018.

وفى سياق متصل، أشار جهاز الإحصاء فى بيانه، إلى أن مديريات القوى العاملة، مثلت المرتبة الأولى من حيث جهة إصدار تراخيص العمل للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والإستثمارى فى مصر، حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 5978 ترخيص بنسبة 40.5% ، تلاها مكاتب الاستثمار بعدد 5102 ترخيص بنسبة 34.5% من العدد الإجمالى العام، مما يشير إلى تحسن قطاع الاستثمار وجذب الأجانب للعمل فى هذا القطاع.

وفى المرتبة الثالثة، جاءت مكاتب البترول بعدد 2377 ترخيص بنسبة 16.1%، ثم مكاتب الشركات بعدد 1320 ترخيص بنسبة 8.9% من إجمالى التراخيص الممنوحة للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثمارى فى مصر خلال عام 2018. ​

كما أشار الجهاز، إلى أن معظم الأجانب العاملين فى مصر، هم فنيون ومساعدو أخصائيين، حيث بلغ عدد الأجانب العاملين بهذه المهن 4890 أجنبى بنسبة 33.1%، وهى النسبة الأكبر، تلاهم رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين، بعدد 3605 أجنبى بنسبة 24.4%، ثم الأخصائيين وأصحاب المهن العلمية بعدد 3426 أجنبى وبنسبة 23.2% من إجمالى عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثمارى فى مصر خلال عام2018. ​

​وعلى مستوى الأنشطة، مثل نشاط الصناعات التحويلية، القطاع الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب به، بعدد 4205 أجنبى بنسبة 28.5%، تلاه أنشطة الخدمات الأخرى بعدد 3064 أجنبى بنسبة 20.7%، بينما جاء نشاط الصحة والعمل الاجتماعى الأقل من حيث العدد بـ 237 أجنبى فقط بنسبة 1.6% من إجمالى عدد الأجانب العاملين ‏بالقطاع الخاص والاستثمارى فى مصر خلال عام 2018.‏