الاقتصاد

تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك والخدمات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% خاسرا 1.23 نقطة ليصل إلى مستوى 1535.86 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.5 مليون سهم، بقيمة قدرها 191 ألف دينار  بحرينى.

 

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وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 7.96% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.72%، سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

 

فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.76% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.08%.

 

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