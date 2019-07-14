شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تعلن مراجعة أسعار البنزين للربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرامكو السعودية الأسعار المحدثة للبنزين ابتداءً من يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019.

ووفقا لبيان على الموقع الإلكتروني لـ"أرامكو" فإن الأسعار الجديدة التي سيتم تطبيقها خلال الربع الثالث من عام 2019 ستكون كالآتي: سعر بيع بنزين أوكتان 91 سيرتفع إلى 1.53 ريال، مقابل سعر بلغ 1.44 ريال في الربع الثاني من نفس العام.

وزاد سعر بيع بنزين أوكتان 95 إلى 2.18 ريال، مقابل سعر بلغ 2.10 ريال بالربع الثاني من العام الجاري.

وأشارت "أرامكو" أن ذلك يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قبل الحكومة.

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ولفتت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وعلى الصعيدذاته، أكد خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي نهاية العام الماضي، أنه يتم مراجعة أسعار الوقود بشكل دوري وأن الأسعار من الممكن أن تنخفض أو ترتفع بشكل طفيف.

وعلى الصعيد ذاته، قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، في تصريحات سابقة إنه لا نية لزيادة أسعار الطاقة بالسعودية باستثناء مراجعة البنزين في 2019.

واعتمدت وزارة الطاقة السعودية في وقت سابق الإبقاء على أسعار البنزين للربع الثالث من عام 2018 دون تغيير وذلك بعد أن قامت بالمراجعة الربع سنوية.