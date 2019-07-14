شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتال إنتلجنس تثبت تصنيف دولة الإمارات.. مع نظرة مستقرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ثبتت وكالة كابيتال إنتلجنس الدولية، التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية للإمارات عند درجتي -AA و+A1 على التوالي، ومنحتها نظرة مستقبلية إيجابية.

وأكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها لدولة الإمارات، تعكس قوة أصولها الخارجية، ممثلة في توفر الأصول المالية التي تمثل حائط صد كبيراً أمام تراجع أسعار النفط العالمية.

وأضافت الوكالة أن التصنيف الذي منحته للدولة جاء بفضل حالة الاستقرار السياسي التي تتمتع بها، إضافة لتنوع قاعدتها الاقتصادية، مقارنة بدول أخرى بالمنطقة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها، بحسب صحيفة الخليج.

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وأشارت إلى أن النظم الفاعلة في إدارة الاقتصاد الكلي، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل المالي والنمو الاقتصادي المستهدف، عززت من النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها إياها الوكالة.

وأكدت الوكالة في حيثياتها أن الحسابات الخارجية لدولة الإمارات لا تزال قوية، حيث قالت إن الحسابات الخارجية الجارية سجلت فائضاً مالياً يقدر بـ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، مقارنة بـ 6.8% في العام 2017.

ولفتت إلى أن الاحتياطات الرسمية من العملات الأجنبية توفر مصدات مالية قوية ضد المخاطر الخارجية، وتوقعت أن تحافظ على مستواها الحالي من القوة على المدى المتوسط.