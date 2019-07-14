شكرا لقرائتكم خبر عن ملكية الأجانب بالشركات المدرجة بأسواق الإمارات تقترب من 10% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب غير العرب والخليجيين بالشركات الإماراتية المدرجة بسوقي دبي وأبوظبي إلى نحو 9.98% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، من 9.85% بنهاية عام 2018.

وفي المقابل، بلغت نسبة غير المواطنين (جميع الجنسيات الأجنبية) في هذه الشركات نحو 20% تقريباً.

ولامست القيمة السوقية لملكية الأجانب في هذه الشركات بنهاية جلسة 30 يونيو الماضي 70 مليار درهم، مقارنة مع 67.9 مليار بنهاية جلسة 31 ديسمبر 2018، أي بزيادة 1.15 مليار درهم، بحسب صحيفة الخليج.

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وشكلت القيمة السوقية لملكية الأجانب في هذه الشركات بنهاية النصف الأول 9.1% من إجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات، والتي بلغت 755.6 مليار درهم.

وجاء "أبوظبي الأول" كأكبر الشركات من حيث القيمة السوقية لملكية الأجانب بنحو 17.6 مليار درهم، ثم "إعمار العقارية" 9.83 مليار درهم، ثم "أبوظبي التجاري" 7.8 مليار درهم، ثم "اتصالات" 6.93 مليار درهم، ثم "دبي الإسلامي" 3.36 مليار درهم.

وارتفع عدد الأسهم التي يملكتها المستثمرون الأجانب بنحو 257 مليون سهم من 20.18 مليار سهم بنهاية عام 2018 إلى 20.44 مليار سهم بالشركات الوطنية المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وتتصدر "دانة غاز" قائمة الشركات الوطنية المدرجة من حيث عدد الأسهم التي يمتلكها المستثمرون الأجانب بنحو 2.35 مليار سهم، ثم "إعمار العقارية" 2.2 مليار سهم، ثم "داماك" 2.08 مليار ، و"الدار" 1.84 مليار، و"تبريد" 1.34 مليار سهم.