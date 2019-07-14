شكرا لقرائتكم خبر عن 15 شركة وساطة تستحوذ على 88% من سيولة أسواق الإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استحوذت 15 شركة وساطة، عاملة بسوقي دبي وأبوظبي على 88% من إجمالي السيولة المتداولة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وسجلت أكبر 15 شركة وساطة بالسوقين من أصل 36 شركة بعد استبعاد الشركات قيد الإغلاق نحو 92.1 مليار درهم بيعاً وشراءً من أصل 104.7 مليار درهم إجمالي تداولات السوق، بحسب صحيفة الخليج.

وبلغت القيمة المتداولة التي سجلتها تلك شركات خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 104.7 مليار درهم (بيعاً وشراءً)، فيما بلغت الكميات المتداولة نحو 51.8 مليار سهم، والتي نفذت من خلال أكثر من مليون صفقة.

وتصدرت مجموعة المالية "هيرميس- الإمارات" تلك القائمة بعدما سجلت 18.8 مليار درهم، منها 7.4 مليار درهم في سوق دبي، و11.34 مليار درهم في سوق أبوظبي.

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كما جاءت شركة "أرقام سيكوريتيز" في المركز الثاني بقيمة تداولات بلغت 14 مليار درهم، منها 5.64 مليار درهم في سوق دبي، و8.36 مليار درهم في سوق أبوظبي.

وحلت شركة "مينا كورب للخدمات المالية" في المركز الثالث، بقيمة تداولات بلغت 7.02 مليار درهم، منها 2.3 مليار درهم في دبي، و 4.68 مليار درهم في أبوظبي.

يليها شركة"أبوظبي الأول للأوراق المالية" 6.84 مليار درهم، منها 3.08 مليار درهم في دبي، و 3.6 مليار درهم في أبوظبي، بما فيها 112 مليون درهم كصانع سوق.

تليها شركة "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" 6.46 مليار درهم، منها 3.6 مليار درهم في دبي، و 2.82 مليار درهم في أبوظبي.

وتنحصر السيولة المتداولة في السوقين في 25 شركة وساطة، فيما يعاني الجزء المتبقي ضعفها، وبالتالي تراجع الإيرادات المتأتية من عمولات التداول.