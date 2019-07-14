شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 14 حتى 18 يوليو الجاري، مجموعة من الأحداث، تتضمن أحقية توزيع أرباح كل من صندوق دراية ريت، جدوى ريت السعودية، سافكو، جدوى ريت الحرمين، بالإضافة إلى صرف أرباح كل من بوبا العربية، ينساب، المتقدمة.

وتبدأ شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وقدرها 180 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد، والتي تمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم.

هذا ومن المقرر أن يبدأ، اليوم الأحد، الاكتتاب في طرح شركة عطاء التعليمية بإجمالي عدد 1.2 مليون سهم، تمثل 10% من أسهم الشركة، على أن تستمر عملة الطرح خمسة أيام تنتهي الخميس الموافق 18 يوليو الجاري.

ويستحق، يوم الإثنين، توزيعات أرباح صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الثاني من 2019 بقيمة 20.060 مليون ريال سعودي، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.187 ريال لكل وحدة ونسبتها إلى سعر الطرح الأولي للوحدة هي 1.87%. فيما تبلغ نسبتها إلى صافي قيمة الأصول بتاريخ 31 ديسمبر 2018 نحو 1.88%.

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كذلك يستحق، يوم الأربعاء، توزيعات أرباح صندوق جدوى ريت الحرمين عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 17.160 مليون ريال، بواقع 0.26 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 2.60%، وبنسبة توزيع تبلغ 2.40% من صافي قيمة الأصول كما في 30 يونيو 2019.

وتبدأ شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، يوم الإثنين، توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الأول من العام 2019، بقيمة 984.375 مليون ريال، بحصة 1.75 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 17.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ويُستحق، يوم الثلاثاء، توزيعات أرباح شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو"،عن النصف الأول من العام 2019، بقيمة 624.999 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبما يعادل 15% من قيمة السهم الاسمية.

كذلك يُستحق، يوم الثلاثاء، توزيعات أرباح صندوق جدوى ريت السعودية عن الربع الثاني من عام 2019 بقيمة 28.440 مليون ريال، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.18 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة تبلغ 1.80%.

وتبدأ شركة المتقدمة للبتروكيماويات، يوم الأربعاء، توزيع الأرباح المستحقة عن الربع الثاني من العام 2019 بقيمة 137.8 مليون ريال، بحصة تبلغ 70 هللة للسهم، وبنسبة تبلغ 7% من القيمة الاسمية للسهم.