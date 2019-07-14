شكرا لقرائتكم "أرامكو" ترفع "بنزين 91" 9 هللات و8 هللات لـ"بنزين 95" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الظهران – "الحياة" | منذ 5 ساعات في 14 يوليو 2019 - اخر تحديث في 14 يوليو 2019 / 10:28

أعلنت "أرامكو السعودية" رفع أسعار البنزين ابتداءً من اليوم (الأحد)، إذ أصبح سعر بنزين 91 للفترة من تموز (يوليو) الجاري إلى أيلول (سبتمبر) المقبل، 1.44 ريال لكل ليتر، بعدما كان 1.53 ريال لكل ليتر للفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) الماضيين.



أما بنزين 95 فارتفع من 2.10 ريال لكل ليتر للفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) الماضيين، إلى 2.18 ريال لكل ليتر للفترة من تموز (يوليو) الجاري إلى أيلول (سبتمبر) المقبل.

وذلك وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، مبينة أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.