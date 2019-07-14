شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 14-7-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الدولار اليوم الأحد 14-7-2019،استقرارا على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية الأسبوع الماضى.

وسجل ثباتاً فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، وكان سعره 16.57 جنيها للشراء، و16.67 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.55 جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.57 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.57 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.57 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.57 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.