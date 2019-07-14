"سوديك" تتفق مع الإسكان على تغيير النشاط لقطعة أرض من زراعى إلى عمرانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة السادس من أكتوبر- سوديك، عن إبرام اتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لإحدى شركاتها التابعة من زراعى إلى عمرانى متكامل يتمتع بالنسبة البنائية المماثلة لكافة المشروعات العمرانية، وتغيير الاشتراطات البنائية لها مما يعزز من قيمة الأرض، وأيضا توصيل المرافق الرئيسية على حدود قطعة الأرض التى ستقوم الشركة بإقامة مشروع عليها. وأضافت سوديك، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد، أنها سوف تنتهى من أعمال المخطط العام للمشروع المزمع إقامته على قطعة أرض الشركة، وإطلاقه للبيع خلال الربع الأخير من عام 2019.

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