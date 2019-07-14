شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على تراجع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13817 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2041 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 16976 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 543 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1404 نقطة.