شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الناتج المحلى الكويتى 2.6% على أساس سنوى فى الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة المالية الكويتية في بيان اليوم الأحد إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 2.6% بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2019، مقارنة مع مستواه قبل عام.

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