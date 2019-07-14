ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الخدمات المالية والعقار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها الخدمات المالية والعقار.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% رابحا 11.450 نقطة ليصل إلى مستوى 6138.56 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% رابحاً 0.18 نقطة ليصل إلى مستوى 6777.01 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.66% رابحاً 31.5 نقطة ليصل إلى مستوى 4877.52 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 128.6 مليون سهم بقيمة 20.2 مليون دينار كويتى عبر 4171 صفقة.
وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.71%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاعى السلع الاستهلاكية والنفط والغاز والتأمين بنسبة 0.11%.
وجاء سهم "وثاق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.67%، تلاه تجارة بنسبة 8.97%، ثم الهلال بنسبة 8.08%، فيما تصدر سهم "الديرة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.67% ثم مدار بنسبة 14.17%، ثم منازل بنسبة 10.39%.
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