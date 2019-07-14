ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية بمستهل التعاملات مدفوعا بقطاع البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.55% رابحا 49.11 نقطة ليصل إلى مستوى 9017.34 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.64% خاسرا 24.58 نقطة ليصل إلى مستوى 3810.43 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 30.2 مليون سهم بقيمة 772.8 مليون ريال، وارتفعت أسهم 131 شركة، فيما تراجعت 39 شركة. Advertisements وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2.18%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.85%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.54%. وجاء سهم "الخليجية العامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.79%، ثم بى سى آى بنسبة 3.31%، ثم أليانز إس إف بنسبة 2.92%، فيما تصدر سهم "ميفك ريت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.67% ثم جرير بنسبة 1.50%، ثم الرياض بنسبة 1.05%.

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