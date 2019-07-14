«منشآت» تقيم أولى الدورات التدريبية لمبادرة الإعلام الريادي

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أقامت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في الخبر، أولى الدورات التدريبية المتخصصة في مبادرة الإعلام الريادي، على مدى ثلاثة أيام بعنوان “صناعة الإعلام الريادي”، بحضور مدير عام فرع وزارة الإعلام في المنطقة الشرقية ماجد البابطين.

واستهدفت الدورة تعريف المشاركين بأهمية صحافة ريادة الأعمال وإكسابهم أهم المهارات اللازمة لصناعة محتوى إعلامي إبداعي يعزز نشر ثقافة ريادة الأعمال في المملكة، وكذلك خلق جيل إعلامي داعم لريادة الأعمال، والقيام بدور حيوي لتشجيع الإعلام على دعم الرياديين وتحفيزهم للاستمرار في مشاريعهم.

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وتناولت الدورة مفهوم الصحافة في ريادة الأعمال، التي تم من خلالها استعراض نماذج في ريادة الأعمال ومصطلحاتها، وأهمية تفعيل دور الصحافة في تناول موضوعات تهم رائد الأعمال والنتائج المترتبة على ذلك، إضافة إلى مناقشة أهم موضوعات ريادة الأعمال وصناعة المحتوى الإبداعي من خلالها، كما تناولت الدورة مفهوم صناعة المحتوى الإعلامي الريادي، وأشكال المحتوى الإعلامي في ريادة الأعمال وعناصره بدءاً من صناعة الفكرة، وكذلك مهارات التحرير لمنصات التواصل الاجتماعي، وكيفية توظيف مصطلحات ريادة الاعمال في المحتوى الإعلامي الريادي.

وتمكن المشاركين في الدورة التدريبية من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة المرئية منها والمقروءة والمسموعة، في نهاية الدورة من الحصول على المهارات والمعرفة التي تمكّنهم من الانطلاق في صناعة محتوى إبداعي لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي سيكون لها الأثر بالمساهمة في نشر ثقافة ريادة الأعمال في المنطقة.

يذكر أن الدورة تأتي بدايةً لأوّل خطوات مبادرة الإعلام الريادي، والتي أطلقتها منشآت مؤخرًا، سعيًا منها لنشر ثقافة العمل الحر والريادي، وتوظيفها لإشراك المجتمع المحلي في عملية التعريف بريادة الأعمال وتمكين المفاهيم الصحيحة، ونقل وتوثيق التجارب والتحديات والفرص التي تواجه الرواد وأصحاب الأعمال.