السعودية أغنى دول العالم بالبترول ترفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه للمرة الثالثة فى عام واحد

كتب- هاشم الفخرانى

تسلك الدول الطموحة لتحقيق رؤية مستقبلية براقة لشعوبها طريق تخفيض الدعم عن الوقود بشكل منتظم ، ولم تكن المملكة العربية السعودية بدعاً عن الدول التى تسير على هذا النهج ، حيث قررت المملكة فى إطار رؤية المملكة 2030 تخفيض الدعم عن المحروقات، لا سيما البنزين بمختلف أنواعه.

وعلى الرغم من كون المملكة دولة غنية بالبترول ومشتقاته إلا أنه لم يمنعها من تخفيض الدعم على المحروقات ثلاث مرات منذ بادية العام الجارى ، وأعلنت شركة أرامكو السعودية أن أسعار البنزين المحدثة ابتداءً من 14 يوليو الجارى 2019 ستكون على النحو الآتي ، بنزين 91 تحرك...