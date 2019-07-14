آمنة عبدالعظيم

يرصد موقع صدى البلد الإخبارى تفاصيل متوسط سعر المتر للوحدات السكنية بأكثر 10 مناطق بالقاهرة تشهد إقبالا على الشراء بها فى الفترة الأخيرة. والمناطق العشرة التى تم رصد تزايد طلب السكن عليها بالعاصمة برغم الارتفاع الكبير فى سعر المتر ببعضها هى "القاهرة الجديدة، مصر الجديدة ، العبور ، الشروق، الرحاب ومدينتي، مدينة نصر، الشيخ زايد، المهندسين، الدقى ، الزمالك". وتعد المناطق الـــ6 الأولى الوجهة المفضلة لسكان القاهرة، الراغبين فى التوجه شرقا، والــ4 مناطق الأخيرة الأكثر جذبا لسكان الجيزة الراغبين فى التوجه غربا. وبلغ...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على متوسط سعر المتر بالـ 10 مناطق الأكثر طلبا بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.