بأقل من 5 جنيه.. تعرف على أرخص 7 أصناف خضار فى الأسواق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد سوق الخضروات استقرارا فى الأسعار عقب شهر رمضان المبارك حيث انخفضت أسعار الكثير من الأصناف لعدة أسباب اهمها زيادة الكميات المطروحة فى الأسواق إضافة إلى تنوع منافذ التوزيع ولهذا نرصد لكم أسعار 7 أصناف لم يتخطى سعر الكيلو منها 5 جنيهات فى أسواق الجملة.. الطماطم تتراوح أسعارها بين 1.5 – 4 جنيهات للكيلو " صورة طماطم " البصل يتراوح سعره بين 2.5 – 3.5 جنيه للكيلو "صورة بصل " الكوسة يتراوح سعرها بين 2.5 - 5 جنيه للكيلو " صورة كوسة " Advertisements الباذنجان بجميع أصنافه يتراوح سعر الكيلو 1.5 – 3 جنيهات للكيلو " صورة الباذنجان " الملوخية سعر الكيلو يتراوح بين 2- 3 جنيه للكيلو " صورة للملوخية " الخيار الصوب والبلدى يتراوح السعر بين 1.5 – 4 جنيهات للكيلو " صورة للخيار " البطاطس سعر الكيلو بين 3- 5 جنيهات للكيلو " صورة للبطاطس "

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