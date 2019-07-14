شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة مصدر لخلق فرص العمل.. تعرف على عدد المصريين العاملين بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد قطاع السياحة أحد أهم روافد الإقتصاد الوطنى، ويوفر فرص عمل سواء بشكل مباشر من خلال العمل فى السياحة أو بشكل غير مباشر عبر الصناعات التى تخدم القطاع، وتعمل وزارة السياحة على تعظيم الفائدة المجتمعية من هذا القطاع عبر برنامج الإصلاح الهيكلى. ولكن هل تعلم كم فرصة عمل يوفرها القطاع فى مصر وحول العالم؟ يخلق قطاع السياحة 319 مليون فرصة عمل على مستوى العالم. يعمل 3 ملايين شخص داخل مصر في قطاع السياحة. هدف برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري أن يعمل فرد على الأقل من كل أسرة مصرية بشكل مباشر وغير مباشر في قطاع السياحة. وتمثل إيرادات السياحة 20% من الناتج الإجمالي المحلي لمصر. حركة السياحة العالمية شهدت زيادة بنسبة 6% في عام 2018. ساهمت بـ 8.8 تريليون دولار أمريكى أي ما يعادل 10% من الاقتصاد العالمى. وتشكل 30% من الصادرات الخدمية. ولكن هل تعلم كم فرصة عمل يوفرها القطاع فى مصر وحول العالم؟

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