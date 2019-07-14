شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب لضعف الصادرات المصرية لكل من أستراليا والأمريكتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما تزال الصادرات الزراعة المصرية إلى قارات أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا دون المستوى. وبحسب بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بلغت الصادرات للقارات الثلاث نحو 16 ألف طن، بقيمة 17 مليون دولار، لا تزيد قيمتها عن 1% من قيمة الصادرات فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية مايو 2019. تعرف على أسباب ضعف صادراتنا الزراعية لها 1 – بعد المسافة مما يزيد من تكلفة الشحن. Advertisements 2 – طول مدة الشحن تساهم فى تلف بعض الصادرات. 3 – اعتماد تلك القارات على إنتاج العديد من الدول المتميزة زراعيا. 4 – تورد الولايات المتحدة ودول أمريكا الجنوبية خضر وفاكهة بأسعار منافسة. 5 – ضعف التسويق فى تلك القارات وترك المنافسة للآخرين.

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