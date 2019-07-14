شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات الطماطم لـ137 ألف طن بـ47 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرت مصر نحو 137 ألف طن قوطة طازجة، بقيمة 47 مليون دولار وذلك خلال 9 أشهر.

وقال مصدر بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لـ"الخليج 365" إن صادرات الطماطم الطازجة تمثل نحو 4% من إجمالى الكميات المصدرة خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية مايو 2019، كما تمثل نحو 3% من قيمة الصادرات.

ويسعى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش عضو مجلس النواب، إلى زيادة حجم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وزيادة الكميات وتوعية المزارعين بتطبيق المعايير الدولية للصادرات.