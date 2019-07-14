هيئة كهرباء ومياه دبي تحصل على شهادة المعيار البريطاني في الحوكمة الفعالة (BSi 13500)

دبي - الخليج 365 :

في إنجاز جديد يؤكد ريادتها في تطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية، حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادة المعيار البريطاني للحوكمة الفعالة (BSi 13500) كأول مؤسسة في منطقة الخليج العربي تحصل عليها في 2019، وذلك للعام الثالث على التوالي. وحصلت الهيئة على هذه الشهادة بعد عمليات تدقيق شاملة أجراها المعهد البريطاني للمعايير لضمان توافق عمليات الهيئة مع أعلى معايير الحوكمة الفعالة.

ولدى تسلمه شهادة المعيار البريطاني، قال سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تلتزم الهيئة بتبني وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الذي يؤكد على ضرورة تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة في العمل الحكومي. ويؤكد حصول الهيئة على شهادة المعيار البريطاني للحوكمة الفعالة (BSi 13500) للعام الثالث على التوالي، نجاحنا في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة الفعالة وفق إطار متكامل يشمل جميع أنشطة وعمليات الهيئة بالاعتماد على الأدلة الإرشادية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالحوكمة المؤسسية للهيئات الحكومية، إضافة إلى إرشادات البنك الدولي والمواصفات التي وضعها المعهد البريطاني للمعايير وغيرها. وتسهم هذه الجهود في تحقيق أهداف خطة دبي 2021 بأن تكون حكومة دبي رائدة ومتميزة، وشفافة وموثوقة، ومستدامة ومبتكرة في إدارة مواردها، ورؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة".

وأكد سعادة الطاير أن نموذج الحوكمة الذي تعتمده الهيئة بات مثالاً يحتذى للمؤسسات على مستوى العالم، مشيراً إلى أن نموذج الحوكمة في الهيئة يواكب التغييرات العالمية المتسارعة بالاستناد إلى أربع ركائز أساسية هي: الثقة، والمساءلة، والشفافية، والممارسات العادلة.

وقال المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي: "تعد الهيئة من المؤسسات الخدماتية الرائدة عالمياً في مجال الحوكمة، حيث تحرص القيادة العليا على تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة والمطابقة في جميع مجالات عمل الهيئة، الأمر الذي أسهم في تعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية وتحقيق الهيئة لأفضل النتائج العالمية. وقد أطلقت الهيئة برنامج سفراء الحوكمة والمطابقة الذي يعتمد على أفضل الكفاءات في إدارة الحوكمة والمطابقة، ويعمل هؤلاء السفراء على نشر ثقافة ومبادئ الحوكمة الرشيدة والمطابقة بين زملائهم في جميع إدارات وأقسام الهيئة لتحقيق التأثير الإيجابي المنشود على الإنتاجية وتجربة المتعاملين عند حصولهم على مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة".

يشار إلى أن تطبيق الهيئة لممارسات الحوكمة الفعالة أسهم في تحقيقها نتائج تنافسية على المستوى العالمي تتفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية، وتجلى ذلك في نجاح الهيئة في خفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 3.3% مقارنة مع نسبة 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما انخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى 6.5% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية، إضافة إلى تحقيق الهيئة أفضل النتائج العالمية في معدل الدقائق المفقودة للمتعامل سنوياً، والذي بلغ 2.39 دقيقة مفقودة مقارنة مع 15 دقيقة مسجلة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي. وجاءت دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، في المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب تقرير ممارسة الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي، وذلك للعام الثاني على التوالي.