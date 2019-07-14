2055 شركة وطنية جديدة وقائمة مدعومة من "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع" في النصف الأول...

دبي - الخليج 365 :

سجلت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، نتائج قياسية في الخدمات المقدمة لرواد الأعمال وأعضائها، حيث تتمكن من دعم 2055 شركة وطنية خلال النصف الأول من عام 2019 بزيادة بلغت 83%، مقارنة بـ 1124 شركة في الفترة نفسها من العام 2018. وبلغ عدد الشركات الإماراتية الناشئة التي تم إطلاقها عبر المؤسسة خلال النصف الأول من عام 2019 نحو 680 شركة بزيادة بلغت 26% مقابل 540 شركة تم إطلاقها خلال النصف الأول من عام 2018. وتجاوزت قيمة الحوافز والإعفاءات المقدمة من المؤسسة خلال النصف الأول من عام 2019 مبلغ 40 مليون درهم 2018 بزيادة بلغت 86%، مقارنة بــ 21.9 مليون درهم خلال النصف الأول من عام.

وتظهر هذه النتائج، الدور المحوري والفعال للمؤسسة في دعم توجهات الشباب نحو ريادة الأعمال على مستوى إمارة دبي، وتحفيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مختلف المستويات، تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة ومبادرات التحفيز الاقتصادي الرامية إلى تهيئة وتنمية الشركات المحلية، لتشكل داعماً كبيراً للناتج الاقتصادي في إمارة دبي ودولة الامارات عموماً.

وبلغ عدد رواد الأعمال المستفيدين من البرامج التدريبية التي أطلقتها أكاديمية دبي لريادة الأعمال 1769 خلال النصف الأول من العام الحالي حيث تنوعت طبيعة البرامج المقدمة وعددها 50 برنامج تدريبي و ورشة عمل منذ بداية 2019 ، تضم 12 ورشة عمل موزعة بين كل من إمارة رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والشارقة والفجيرة وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد ، كما تم إطلاق دبلوم ريادة الأعمال لأول مرة في إمارة رأس الخيمة بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، حيث حضر أكثر من 30 متدرب من الخريجين الباحثين عن فرص عمل في الإمارة.

قدمت الأكاديمية 13 ورشة عمل خلال فعالية توطين 360 التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتوطين وقد شارك أكثر 325 طالب من مختلف المراحل في المدارس الحكومية على مستوى الدولة، كما شاركت الأكاديمية في مبادرة المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا الذي تنظمه وزارة التربية خلال شهر فبراير ضمن فعاليات شهر الابتكار، حيث تعرف قرابة 100 طالب على كيفية التخطيط لمشاريعهم المستقبلية باستخدام نموذج العمل الابتكاري، كما أطلقت الأكاديمية عدد من المبادرات التي تلبي احتياجات رواد الأعمال وطبيعة متطلبات السوق.

وأكد عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على الدور الذي تلعبه المؤسسة في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لريادة الأعمال والمنصة المثالية لتأسيس الشركات المبتكرة والقائمة على المعرفة، منوها أن دبي تعتبر المنصة المثالية لبدء المشاريع الناشئة الراغبة في النمو والتنافس للوصول إلى العالمية.

وأستطرد الجناحي، قائلاً: "تسعى المؤسسة إلى بذل الجهود ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب الإماراتي، والنهوض بهم نحو ريادة الأعمال في الأسواق المحلية والعالمية، مواكبة بذلك تطلعات حكومة دبي الرامية إلى تعزيز دور الشباب في ريادة الأعمال والمضي بها للصعود بالشركات الوطنية وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. تعتبر المشاريع الوطنية جزء أساسي من التنمية الاقتصادية للدولة ومن هذا المنطلق تواصل المؤسسة دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره العمود الفقري لاقتصاد الإمارة".

Advertisements

وأضاف الجناحي: "تمكنت المؤسسة من تعزيز الخدمات والتسهيلات المقدمة لرواد الأعمال، والترويج لمشاريعهم في السوق المحلي، حيث نجح برنامج المشتريات الحكومية في تأهيل 332 شركة وطنية ضمن معايير معتمدة للتوريد للجهات الداعمة من القطاعين العام والخاص، ويدير فريق العمل الفرص تعاقدية لحوالي 80 جهة داعمة، تمكن أعضاء البرنامج خلالها في الاستفادة من 1980 فرصة تعاقدية خلال النصف الأول من عام 2019, وبلغت قيمتها قرابة 96 مليون درهم".

وتجاوزت قيمة الخدمات التسويقية المقدمة لأعضاء المؤسسة 8 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2019، وتجلى ذلك في مساعدتهم على الترويج لمشاريعهم وتسويق منتجاتهم عن طريق المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات والمعارض ذات الاختصاص. كما قامت المؤسسة بتقديم خدمات الترويج والتسويق للمشاريع الريادية عن طريق قنوات مختلفة كمواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الاعلامية الأخرى.

وعلى نحو متصل، قال سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مدير صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "ساهم الصندوق "الذراع التمويلي للمؤسسة" في تقديم الدعم المالي لأكثر من 40 مشروع منذ اطلاقه بإجمالي قروض تفوق الـ 35 مليون درهم في قطاعات مختلفة أبرزها قطاع الخدمات وقطاع المعلومات التقنية والحلول التكنولوجية. كما أسهم فريق عمل الصندوق في تقديم أكثر من 70 سلسة من الجلسات الاستشارية التخصصية لمساعدة رواد اعمال محتملين واصحاب مشاريع قائمة خلال العام الجاري".

وأشار المري إلى أن هذه المشاريع في توفير أكثر من 300 فرصة عمل متنوعة في هذه القطاعات الحيوية. ومما يميز هذه المشاريع، أن القائمين عليها رواد أعمال إماراتيين، يتمتعون بالموهبة والشغف في تقديم خدمة نوعية تضاهي في جودتها، الخدمات المقدمة من الشركات الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.

وقام مركز حمدان للإبداع والابتكار التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة باحتضان 42 شركة ناشئة مبتكرة خلال النصف الأول من العام 2019، وقام المركز بمساعدة رواد الأعمال على البدء وإطلاق مشاريعهم في مختلف القطاعات ومساعدتهم على وضع استراتيجيات التأسيس ومساعدة المشاريع على النمو. كما يساعد المركز رواد الأعمال على تجربة واختبار الأفكار وتطبيقها تجريبياً قبل البدء بالتنفيذ الكامل لضمان استمرارية ونمو الأعمال، وتشمل خدمات المركز مجالات تطوير النماذج الأولية وتطوير التطبيقات الذكية والخدمات الالكترونية، بالإضافة إلى تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والاستشارات القانونية.

من جهة أخرى قام المركز باعتماد 4 حاضنات أعمال خاصة وحاضنة أكاديمية في دبي، وساهم في إطلاق حاضنة أعمال في كليات التقنية العليا في دبي والتي تهدف الى تهيئة الطلبة كرواد أعمال، ويعمل المركز حاليا على تطوير شبكة حاضنة الاعمال في امارة دبي بهدف تقديم عدد من المزايا والخدمات للمنتسبين للشبكة.