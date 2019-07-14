- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 14-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار (AAYAN) ارتفاعاً في آخر جلساته ، لينجح باختراق مستوى المقاومة 49.90 ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولاً ، محققاً أرباحا بلغت نسبتها 6.12% بما يعادل 3.00 نقطة .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 49.90 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 56.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 49.90 ومستوى المقاومة 54.00 .
كانت هذه تفاصيل خبر أعيان يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 14-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.