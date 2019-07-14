شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 14-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار (AAYAN) ارتفاعاً في آخر جلساته ، لينجح باختراق مستوى المقاومة 49.90 ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولاً ، محققاً أرباحا بلغت نسبتها 6.12% بما يعادل 3.00 نقطة .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 49.90 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 56.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 49.90 ومستوى المقاومة 54.00 .