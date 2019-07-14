شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 14-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك الخليج (GBK) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحاول البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع والتعافي من جديد ، مستنداً بهذا الانخفاض إلى دعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.64% بما يعادل -2.00 نقطة ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط والقصير ، أمام محاولته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 300.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 318.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 305.00 ومستوى المقاومة 315.00 .

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